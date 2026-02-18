Capella (ERC): "Sin la confianza" de poder recaudar el IRPF no habrá cuentas en Catalunya ni PGE

Archivo - La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha afirmado este miércoles que, "sin la confianza" de que Catalunya pueda recaudar el IRPF, los republicanos no negociarán ni los presupuestos de la Generalitat ni los del Estado.

En relación a la propuesta de ley de ERC para habilitar a la Agència Tributària de Catalunya (ATC) para recaudar este tributo, ha expresado que que la cuestión está parada, en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Ha dicho que se ha avanzado en el sistema de financiación para Catalunya pero reclama "avanzar más" en los acuerdos de investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a quien ha criticado por su entrevista de este martes en TV3, Catalunya Ràdio y 3Cat.

ILLA, SIN AUTOCRÍTICA

"Le vimos amable en las formas, pero sin demasiada ambición, por no decir nada ambición, y con falta de liderazgo, desde el punto de vista de lo que se necesita en el país, y sin haber hecho autocrítica", ha dicho.

Ha tachado de "fuego de paja" la propuesta de Junts de que Illa se someta una moción de confianza, y ha asegurado que Catalunya no está en este punto porque una moción de confianza se debe producir cuando no se tiene capacidad para realizar una moción de censura.