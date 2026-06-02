Capella (ERC) defiende "no españolizar el Parlament" con comparecencias de Illa sobre Zapatero

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha defendido "no españolizar el Parlament" con peticiones de comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre las investigaciones judiciales sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la financiación de la campaña del PSC de las elecciones catalanas de 2024.

En rueda de prensa este martes, la portavoz republicana ha explicado que pedirán explicaciones a Illa en la sesión de control al Govern de este miércoles, después de que ERC haya votado en contra en la Junta de Portavoces de que se altere el orden del día del pleno de esta semana para votar sobre las peticiones de comparecencia a Illa registradas por Junts, PP y Vox.

"En sesión de control pediremos explicaciones. Ni la Audiencia Nacional, ni el Tribunal Supremo, ni la UCO, ni la UDEF deben marcar la agenda política de Catalunya. No españolizaremos la política catalana", ha sostenido Capella, que ha recordado que ERC ya ha pedido la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ha añadido que "si un día llega la información necesaria y, efectivamente, hay credibilidad en las posibles investigaciones, pues ERC tomará las decisiones que hagan falta", al ser preguntada por si descartan pedir en algún momento la comparecencia de Illa.

Capella ha sostenido que ERC ha sufrido "operaciones de estas estructuras del Estado" como la UCO y la UDEF, pero ha insistido en que debe haber transparencia y se deben dar todas las explicaciones que hagan falta.

VISITA DEL PAPA

También ha pedido al Govern y a las autoridades eclesiásticas catalanas "hagan todo lo que tengan que hacer" para que el Papa hable en catalán durante su visita a Catalunya, y especialmente durante la ceremonia de bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia.

Preguntada por las palabras del secretario general de Junts, Jordi Turull, instando al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a ir a Waterloo para abordar una posible moción de censura, Capella ha asegurado que ERC no daría apoyo a una moción de censura de los populares, "que es quienes aplicaron el 155 en Catalunya", ha recordado.

"Lo que hagan otros partidos políticos, pues, en fin, cada uno es libre de hacer lo que crea oportuno", ha señalado en alusión a Junts, tras lo que ha reclamado la aplicación de la Ley de Amnistía a los líderes independentistas.