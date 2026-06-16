Capella (ERC) ante las investigaciones judiciales al PSOE: "Que cada palo aguante su vela"

La portavoz de ERC en el Parlament, Esther Capella - EUROPA PRESS

BARCELONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Esther Capella, ha reivindicado este martes que su partido no ha tenido ningún caso de corrupción en 95 años de historia, ante las diversas investigaciones judiciales que tienen abiertas en el PSOE: "Que cada palo aguante su vela".

En rueda de prensa en la Cámara catalana, ha asegurado que los socialistas deberían tener un interés "claro y determinado para despejar cualquier sombra de duda que tenga que ver con la corrupción", por lo que les ha emplazado a dar explicaciones.

Según Capella, a los republicanos les han intentado encontrar casos pero siempre han demostrado que están "limpios", tras dejar claro que su formación es responsable de los actos que hagan sus cargos institucionales en el ejercicio de su actividad.