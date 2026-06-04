Capella (ERC) reivindica que Catalunya "gana soberanía" en los nuevos Presupuestos catalanes

Archivo - La portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Parlament, Ester Capella - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha reivindicado los acuerdos de su partido con el Govern para la aprobación de los Presupuestos catalanes para 2026 porque implican que Catalunya "gana soberanía" política, fiscal, económica y de gobernanza.

En su intervención este jueves durante el debate de totalidad del proyecto de ley de Presupuestos este jueves en el Parlament, ha asegurado que es una cuestión "fundamental" para los republicanos y que por ello lo han priorizado en la negociación.

Ha listado algunos de estos acuerdos, como el referente a la sociedad mixta de inversiones del Estado en Catalunya, el cambio de mayorías en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), la creación de la futura Autoritat Aeroportuària de Catalunya o los avances en el traspaso de Rodalies, entre otros.

También ha considerado que, ante la falta de nuevas cuentas públicas, ERC ha tomado la decisión correcta: "¿Qué debía hacer? ¿Quedarse al margen mientras el país sigue bloqueado? ¿Aceptar prórrogas presupuestarias de forma permanente? ¿Renunciar a hacer avanzar el país con herramientas, con soberanía, con inversión, porque no tenemos todavía todo lo que quisiéramos y que nos merecemos?", se ha preguntado.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA E IRPF

También ha señalado que el pacto recoge el compromiso de trabajar para la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica y seguir avanzando en la delegación de competencias para la gestión del IRPF por parte de la Generalitat.

"Lo dejo bien claro aquí, y lo deja claro ERC cada vez que tiene oportunidad para hacerlo. ERC no renuncia a nada, y no renunciamos a la recaudación del IRPF. No lo hacemos y no lo haremos", ha avisado.