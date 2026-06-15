La Capitanía Marítima de Tarragona lanza una campaña de control de centros de buceo y motos de agua

Cartel de la campaña - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

TARRAGONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Capitanía Marítima de Tarragona, en coordinación con el servicio marítimo de la Guardia Civil, Mossos d'Esquadra y la Dirección General de Política Marítima y Pesca Sostenible de la Generalitat de Catalunya, está llevando a cabo una campaña de control y supervisión a los centros de buceo y empresas de alquiler de motos náuticas con el objetivo de comprobar que cumplen con las normas para garantizar una temporada estival segura.

La campaña se ha presentado este lunes en Salou (Tarragona) y ya se han iniciado las inspecciones físicas de las instalaciones y zonas de operación, con el objetivo de alcanzar una cobertura del 100% del sector, informa en un comunicado la Capitanía Marítima.

El objetivo es reducir el número de emergencias relacionadas con las motos de agua a nivel nacional, que en 2025 se incrementaron un 11% con respecto al año anterior, y también los expedientes sancionadores que abren las capitanías marítimas y que aumentan cada año, superando en 2025 el 20% de los expedientes sancionadores graves totales que se tramitan en las mismas.