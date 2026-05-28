Caprabo abre un supermercado en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)

Tienda de Caprabo - CAPRABO

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha abierto este jueves un supermercado en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) "con un formato de proximidad adaptado a las necesidades del municipio", informa en un comunicado.

La nueva tienda, ubicada en el número 16 de la calle Sant Joan, tiene una superficie comercial de 200 m2, ha supuesto la creación de 5 puestos de trabajo y tiene un horario de 8.30 a 21 horas de lunes a domingo.

La tienda dispone de una amplia oferta de productos de marca propia y marca de fabricante, y tiene "una de las mayores variedades por metro cuadrado del mercado"; además, cuenta con servicio de reparto a domicilio e incluye las ventajas y propuestas propias de la cadena, el ahorro que proporciona la Tarjeta Club Caprabo.