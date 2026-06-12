Caprabo comienza en Altafulla (Tarragona) la temporada de Fires de Productes de ProximitatProximidad de 2026

Feria de comercio de proximidad de Caprabo - CAPRABO
TARRAGONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
Caprabo comienza este sábado en Altafulla (Tarragona) su calendario de Fires de Productes de Proximitat de 2026 para poner en valor los productos de pequeños productores y cooperativas agrarias de proximidad y que este año se celebrará también en Barcelona y en Caldes de Montbui (Barcelona).
En su conjunto, la cadena ha celebrado casi 60 ediciones, con la asistencia de más de 80.000 personas y más de 50 productores, con presencia en una treintena de comarcas catalanas, informa este viernes en un comunicado.
El Programa, surgido en 2014, trabaja "para apoyar el tejido agroalimentario de pequeños productores y cooperativas agrarias de proximidad y para acercar al consumidor productos de proximidad, de calidad y de temporada".