Caprabo invierte 2,8 millones en un nuevo supermercado en Badalona (Barcelona)

Archivo - Tienda en Badalona - CAPRABO - Archivo

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha abierto este jueves un nuevo supermercado en Badalona (Barcelona), con una superficie comercial de unos 1.200 metros cuadrados, tras una inversión de 2,8 millones de euros.

La nueva tienda, situada en la calle Rambla Gorg, es la quinta de Caprabo en la ciudad e incorpora a 30 personas, informa la cadena en un comunicado.

Con esta, Caprabo ya ha alcanzado la previsión de aperturas previstas por en todo el período estratégico 2024-2026, ubicada en 38 supermercados.