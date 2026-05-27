Caprabo participa en Fira Gran 2026, centrada en los cuidadores no profesionales

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BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Caprabo participa, hasta el 29 de mayo, en la Fira Gran 2026, el Salón de las Personas Mayores de Catalunya, que celebra su 27ª edición en La Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y este año pone el foco en la situación de los cuidadores no profesionales, informa este miércoles en un comunicado.

El salón está organizado por la Fundación FiraGran, entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, promover un envejecimiento activo y participativo y defender sus intereses.

Caprabo colabora con FiraGran desde 2017 y, para esta edición, la compañía refuerza su apoyo en la caminata popular, que tendrá lugar el viernes 29 de mayo a las 10 horas.