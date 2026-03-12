Carla Simón recibe el Premio Especial del Brain Film Fest 2026

Albert Solé, Carla Simón y Cristina Maragall en el acto - CÀSTOR P. CUFÍ

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cineasta Carla Simón ha recibido el Premio Especial del Brain Film Fest 2026 en la inauguración del festival este miércoles en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), informa la organización en un comunicado este jueves.

El acto contó con la presidenta de la Fundació Pasqual Maragall, Cristina Maragall, y el director artístico del certamen, Albert Solé, quienes destacaron la trayectoria de Simón y "la fuerza de su mirada cinematográfica para construir un imaginario colectivo íntimo y honesto sobre la memoria, el duelo y los vínculos familiares".

El festival, dedicado a explorar y promover el conocimiento del cerebro a través de la cultura, proyectará "por primera vez" conjuntamente los tres largometrajes de Simón: 'Estiu 1993' (2017), 'Alcarràs' (2022) y 'Romería' (2025).