Carles Fillat, nuevo gerente del Consorci del Port de Mataró (Barcelona)

El nuevo gerente del Consorci del Port de Mataró (Barcelona) es Carles Fillat, en sustitución de Margarita Díez, que se ha reincorporado a la dirección de la Zona Portuària Centre de Ports de la Generalitat.

Nacido en Barcelona en 1967, es licenciado en Derecho por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y tiene posgrados en Derecho Internacional de los Negocios por Esade y Economía Cooperativa en la UAB, según ha informado la Generalitat este viernes en un comunicado.

Fillat inició su trayectoria profesional en Barcelona Activa como técnico de Empresa, fue comisionado en el Front Marítim de Mataró y jefe de Empresa en el Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.