Carme Junyent y Oriol Domènec, Medalles d'Honor Creu de Santa Eulàlia del Consell de la República

El presidente del Consell de la República, Jordi Domingo, durante el acto - CONSELL DE LA REPÚBLICA

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de la República ha homenajeado con las Medalles d'Honor Creu de Santa Eulàlia a la lingüista Carme Junyent, a título póstumo, y al doctor Oriol Domènec, en la que es la segunda edición de entrega de estos reconocimientos.

El acto, que ha tenido lugar este jueves coincidiendo con el 1-O, y se ha celebrado en el Auditori Once de Barcelona, ha contado con del presidente del Parlament, Josep Rull; el secretario general de Junts, Jordi Turull; la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; y el presidente de la ANC, Josep Vila, entre otros.

Se han otorgado las medallas a Junyent y Domènec en reconocimiento a sus trayectorias y a su compromiso con la defensa de Catalunya y de sus libertades; y el presidente del Consell de la República, Jordi Domingo, ha querido remarcar que la entidad es "plenamente transversal, de acuerdo con la unanimidad con la que fue creada por los presidentes Puigdemont, Torra y el entonces vicepresidente Aragonès".