Carmen Ródenas gana el 29 Premio Nostromo L'Aventura Marítima por 'Castillo Montealegre'

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La escritora Carmen Ródenas ha ganado el 29 Premio Literario Nostromo L'Aventura Marítima, dotado con 5.000 euros, por 'Castillo Montealegre'.

El galardón, otorgado este jueves en el Museu Marítim de Barcelona, busca reconocer "las mejores narraciones relacionadas con el mar y la cultura marítima" e incluye también la publicación a cargo de Editorial Edhasa, informan los impulsores en un comunicado.

Ródenas, nacida en Valencia, es catedrática de Economía Aplicada y apasionada de la escritura en su tiempo libre, y autor también de 'El Talento', novela con la que ganó el Premio Ciutat de València 2023.

'Castillo Montealegre' está inspirada en un "episodio oscuro" de la Segunda Guerra Mundial en el Atlántico sur, cuando un submarino alemán hundió a plena luz del día un barco mercante español que volvía cargado de madera de la colonia de Guinea.

A partir de este hecho histórico, la autora construye una trama "de intriga y acción" que conduce el lector desde la selva africana hasta el océano Atlántico.