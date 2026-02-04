Carmona (Rodalies) afirma que 320.000 usuarios han adquirido el abono gratuito ferroviario

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha afirmado este miércoles que un total de 320.000 usuarios han adquirido el abono gratuito de Rodalies y ha señalado que el servicio funciona según la previsión con los 11 tramos que se prestan en servicio alternativo por carretera.

Ha reiterado que se han destinado 150 autobuses para hacer el servicio alternativo por carretera y que se han repartido 700 trabajadores en las estaciones para informar a los usuarios, ha dicho en una atención a los medios desde la Estació de Sants de Barcelona.

Preguntado por una fecha para que se recupere todo el servicio en tren, no ha querido pronunciarse: "No tenemos fechas, no hablaremos de previsiones y hablaremos de garantías en modo ferroviario y con los servicios alternativos por carretera".

ESTADO DE LAS LÍNEAS

Ha explicado en la R1 hay 5 trenes por hora y sentido desde Arenys hasta Barcelona, que en la R2Sud hay 2 trenes por hora y sentido, que en la R3 "se están estudiando mejoras en el servicio del transporte alternativo" y que en la R4 hay 3 trenes por hora y sentido entre Terrassa y Martorell (Barcelona).

Ha señalado que se ha reforzado el servicio en bus de la R8, en que los autobuses harán el recorrido completo de la línea desde Martorell hasta Granollers Centre, y se ofrecerá un servicio de bus adicional entre Valls y Camp de Tarragona por la mañana y por la tarde que enlaza con el tren de media distancia.

La R16 y la R17 prestan el servicio completo, la R15 desde Reus y la R11 también desde Figueres, y en la R13 y la R14, se hacen los servicios alternativos por carretera entre Vinaixa (Lleida) y Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y Vinaixa (Lleida) y Reus (Tarragona).

Ha apuntado que la demanda en tren está "en torno al 75%", por lo que, según él, la oferta que Rodalies da es suficiente para esta demanda.