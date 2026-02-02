Carmona (Rodalies) ve como "certeza" que se garantiza la movilidad a todos los usuarios este lunes

Archivo - El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha explicado que es una "certeza" que Rodalies garantiza la movilidad a todos los usuarios para este lunes, ya sea en modo ferroviario o a través de los diferentes servicios alternativos por carretera que están supliendo el servicio de trenes por carretera.

"Otra certeza es que se sigue trabajando de forma conjunta en Adif y Renfe para ir a recuperando progresivamente los distintos tramos afectados en la red. La otra certeza es que volvemos a pedir disculpas a los viajeros que están viendo afectada su movilidad, pero que en cualquier caso queda garantizada con una oferta ferroviaria y unos servicios alternativos por carretera", ha dicho desde una atención a los medios desde la Estació de Sants de Barcelona.

Para este lunes destaca que se recupera la circulación ferroviaria en la línea R11 entre Figueres-Portbou (Girona).

"Si podemos reabrir tramos como servicio ferroviario, será una mejora respecto a la oferta habitual. Pero lo que queremos hablar es de certezas", ha dicho.

SERVICIOS ESTE LUNES

--R1: L'Hospitalet de Llobregat - Blanes: servicio en tren.

Blanes - Maçanet Massanes: servicio alternativo por carretera.

--R2 - R2 Nord: Circulación en todo su recorrido con la oferta habitual.

--R2 Sud: Dos trenes por hora y sentido. Con refuerzos puntuales entre Vilanova i la Geltrú y Barcelona, "por incidencia a la infraestructura entre Bellvitge y Sants, lo cual supone una restricción de la capacidad operativa".

--R3: Fabra i Puig - Puigcerdà: servicio alternativo por carretera por las obras programadas de desdoblamiento de la vía que se está haciendo desde octubre.

--R4: Sant Vicenç de Calders - Sant Sadurní d'Anoia: servicio en tren.

Sant Sadurní d'Anoia - Martorell Central: servicio alternativo por carretera.

Martorell Central - Terrassa Nord: servicio en tren.

Terrassa Nord - Manresa: servicio alternativo por carretera.

--R7: Servicio alternativo por carretera por las obras programadas en Montcada Bifurcació.

--R8: Servicio alternativo por carretera entre Martorell y Mollet Sant Fost donde los viajeros pueden continuar en los trenes de la R2 Nord.

--RL4: Lleida - Cervera (RL3 / RL4): servicio en tren.

Cervera - Manresa: servicio alternativo por carretera.

--RG1: Maçanet-Massanes - Portbou: servicio en tren.

--R11: Barcelona Sants - Figueres / Portbou: servicio en tren.

--R13 y R14 Lleida - Vinaixa: servicio en tren.

R13: servicio alternativo por carretera entre Vinaixa y Sant Vicenç de Calders.

R14: servicio alternativo por carretera entre Vinaixa y Reus.

--R15: Barcelona Estació de França - Reus: servicio en tren.

Reus - Riba-roja d'Ebre: servicio alternativo por carretera.

--R16 / R17: Circulación ferroviaria en todo su recorrido.

--RT1: Tarragona - Reus: servicio en tren.

Reus - La Plana Picamoixons: servicio alternativo por carretera.

--Barcelona Sants - Camp de Tarragona - Lleida-Pirineus: se mantienen nuevos servicios especiales gratis de Media Distancia por la línea de Alta Velocidad entre Barcelona y Lleida con 4 servicios adicionales.