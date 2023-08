Carrizosa (Cs) tacha de "traición" al constitucionalismo que Feijóo quiera reunirse con Junts

Ve deleznable que el PP haya recurrido a "apelar al transfuguismo" del PSOE para investir a Feijóo

BARCELONA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs de Catalunya, Carlos Carrizosa, ha tachado de "traición al electorado constitucionalista" que el líder el PP, Alberto Núñez Feijóo, quiera reunirse con Junts en su ronda de contactos con los grupos parlamentarios para conseguir apoyos para su investidura, para la que necesita recabar al menos cuatro votos favorables más --ya cuenta con el apoyo de Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria--.

En una entrevista de Europa Press, ha mostrado una "gran preocupación" por este cambio de postura del PP, y ha apelado a la responsabilidad del PP de Catalunya, ya que asegura que el único dirigente de esta formación que se ha mostrado en contra de una reunión con Junts ha sido el líder del PPC, Alejandro Fernández.

"Me gustaría oír más voces del PP catalán, porque ¿dónde están los Albiol, los Sirera, los Reyes? ¿Dónde está el resto del partido? ¿Dónde están los afiliados?", ha preguntado Carrizosa, que ha añadido que la responsabilidad de esta formación es evitar que se traicione al electorado catalán, en sus palabras.

Ha comparado esta situación con el pacto del Majestic entre el expresidente del Gobierno José María Aznar y el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol: "Estamos asistiendo exactamente a lo mismo", ha avisado el líder de los naranjas en Catalunya.

"CS NO HUBIERA HECHO ESTO"

Carrizosa ha sostenido que los votantes de Cs que en las elecciones del 23J optaron por votar al PP "estarán rabiando y estarán muy disgustados, y pensarán que Cs no hubiera hecho esto".

"Si Cs, en esta legislatura, tuviera los 10 diputados de la anterior, este problema que tenemos de bloqueo no estaría", y ha añadido que su partido llegaría a un pacto de Gobierno a cambio de negociar sobre el programa electoral y no a cambio de prebendas políticas, tras lo que ha concretado que exigirían que se modificase la Ley electoral para evitar que la gobernabilidad de España dependa del independentismo.

Preguntado por la negativa del PNV de apoyar a Feijóo porque también cuenta con el apoyo de Vox, ha afirmado que Cs no gobernaría con un partido como Vox: "Igual que nunca gobernaríamos con un partido como Sumar, que son radicales de derechas y radicales de izquierdas", aunque ha matizado que sí que estarían dispuestos a pactar y coincidir con Vox en votaciones.

"APELAR AL TRANSFUGUISMO ES DELEZNABLE"

Carrizosa ha criticado que "esa forma de hacer política del PP de apelar al transfuguismo es deleznable", después de que el vicesecretario de Cultura de los populares, Borja Sémper, animara a apoyar a Feijóo a quienes estaban incómodos con las circunstancias actuales y en alusión a la bancada socialista.

"A mí eso me parece vergonzoso y me parece propio de esa política sucia a la que el PP no tiene empacho en dedicarse", y ha reprochado que el PP ya ha utilizado esta estrategia con los votos en el Parlamento de Murcia.

¿QUÉ HARÁ JUNTS?

El dirigente de Cs ha señalado que el expresidente de la Generalitat y eurodiputado Carles Puigdemont "se está debatiendo entre la ruptura y reventar la investidura", pero ha advertido de que Junts negociará para conseguir la impunidad de sus líderes y quienes participaron en el 1-O, ha dicho textualmente.

"Yo creo que todos los esfuerzos del constitucionalismo deberían ir a evitar que el PP continúe humillando al electorado que le dio apoyo con estos pactos secretos con Puigdemont", ha insistido Carrizosa, que también ha explicado que, si no prospera la investidura de Feijóo, hará un llamamiento a la responsabilidad de los socialistas para que no negocien con Puigdemont.

Sobre la posibilidad de que haya un pacto para una ley de amnistía, ha afirmado que "cualquier concesión que se hiciera (al independentismo) tendría que ser porque los partidos que vulneraron la Constitución reconozcan que hicieron mal".

"La amnistía, hoy por hoy, no es más que una patente de corso para el separatismo que vuelva a realizar actos similares y una búsqueda de impunidad con desigualdad ante la ley. Y eso, hoy por hoy, y con las posiciones del independentismo, es absolutamente irrealizable y el PSOE y el PP no tienen nada que hacer", ha zanjado.