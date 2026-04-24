Casa Cupra Raval suma 8.000 visitantes, 30 autores y 8 horas de música por Sant Jordi

Celebración de Sant Jordi en Casa Cupra Raval - CASA CUPRA RAVAL

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Casa Cupra Raval sumó 8.000 visitantes, 30 autores y 8 horas de música en directo durante la celebración de Sant Jordi, informa en un comunicado este viernes.

Además de las firmas de libros, el espacio acogió un book club liderado por la comunicadora Juliana Canet, así como una charla con el director y guioista Javier Ambrossi y una mesa redonda con las actrices Marta Bassols y Carla Díaz.

Además, reunió a DJs y artistas locales como CUCUT, Pau Girma, Mara Bravo, Duytsche, Inestable, Miquel Morales B2B Ian Sanchez o Alex Polo B2B Uri Olivella, entre otros.

En el exterior, la Fundació Maria Canals Porta Cua instaló un piano en el que tocaron Víctor Arbelo, Max Navarro, Miquel Moya y Arnau Aragall, así como intérpretes del musical de última creación 'Ànima, El Musical' y 'Alter, El Musical'.

El espacio sirvió también para presentar el nuevo Cupra Raval, el primer modelo 100% eléctrico de la marca.