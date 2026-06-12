Casa Seat organiza una agenda de experiencias sobre ciclismo antes de la salida del Tour

Experiencia de indoor cycling en Casa Cupra - CASA CUPRA

BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Casa Seat ha organizado una agenda de experiencias en torno al ciclismo antes de la salida del Tour de Francia, que saldrá desde Barcelona el próximo 4 de julio, informa en un comunicado este viernes.

La programación arrancará el próximo 16 de junio con LoveCycle, una experiencia de indoor cycling, que reunirá a más de 150 participantes distribuidos en dos sesiones y que "pondrá a prueba la capacidad del ciclismo para crear comunidad".

Entre el 26 de junio y el 4 de julio, ofrecerá la exposición 'Historia sobre ruedas' dedicada al Movistar Team, que reunirá la bicicleta con la que Alejandro Valverde se proclamó campeón del mundo, así como con la que Alex Dowsett logró el récord de la hora.

El propio Valverde será el protagonista de una nueva Casa Cupra Talks, que se hará el 29 de junio, y en la que abordará algunos de los hitos más importantes de su trayectoria y compartirá su visión sobre la evolución y el futuro del ciclismo profesional.

Además, el 27 de junio organiza una salida para descubrir algunos de los entornos más representativos para la práctica del ciclismo en Barcelona.