Archivo - Sede del CAC - CAC - Archivo

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los casos mediáticos (aquellos en los que había hombres famosos involucrados) protagonizaron las noticias sobre violencias machistas durante los años 2024 y 2025, según datos recogidos por el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) y publicados este miércoles por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Entre los casos, el CAC destaca la repercusión mediática de situaciones de violencias machistas en torno a figuras públicas como el expresidente de la RFEF Luis Rubiales, el exfutbolista Dani Alves y el exdiputado Íñigo Errejón, que se convirtieron en el eje principal de la cobertura de estas agresiones, informan en un comunicado este miércoles.

"El cambio de foco del tratamiento de las violencias machistas subraya la espectacularidad de los casos en detrimento de la sensibilización sobre esta lacra", ha apuntado la vicepresidenta del CAC, Laura Pinyol, quien lamenta que informar de este modo no permite una reflexión profunda sobre las consecuencias de la violencia.

El documento incluye los datos de siete años en los que el CAC hizo análisis del problema, en el período 2010-25, y del primer cuatrimestre de 2026.

DATOS

La recopilación de datos muestra que las noticias sobre violencias machistas representan entre el 1% y el 3% del total de informaciones, que tuvo un notable incremento de las noticias en 2018 y 2021, que correspondió, respectivamente, a la sentencia inicial del caso de 'La Manada' y a la reacción legislativa que provocó.

También pone de manifiesto que las piezas informativas basadas en la reflexión y la sensibilización social (como las campañas informativas relacionadas con el 25N) experimentaron una bajada en entre 2018 y 2021 (supusieron entre el 15% y el 40% según los medios).

Entre 2025 y 2026 se ha producido un incremento de las informaciones sobre actuaciones de las administraciones públicas en torno a las violencias machistas: en 2025 por noticias de actuaciones destinadas a mejorar la prevención, la protección y la atención a las víctimas y en 2026 a la propuesta de reforma constitucional para blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.