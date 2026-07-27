El Castell de Monjuïc de Barcelona ampliará su horario el 12 de agosto para observar el eclipse

Eclipse en e Castillo de Montjuïc - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Castell de Montjuïc de Barcelona ampliará su horario de apertura el 12 de agosto para observar el eclipse solar parcial, por lo que se podrá acceder de 19 a 21.30 horas para vivir una "experiencia única en un entorno emblemático".

Lo ha anunciado el Ayuntamiento en un comunicado este lunes, en el que afirma que pese a que desde Barcelona no se podrá observar la totalidad del fenómeno, será "suficiente para apreciar la magia del movimiento celeste".

Durante este día, la entrada al castillo incluirá unas gafas homologadas e imprescindibles para observar el sol con seguridad, así como una breve explicación guiada del fenómeno, y ésta se podrá reservar a través de su página web.