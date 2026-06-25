Los castellers de Barcelona alzan en Suiza el 'castell' a más altitud "de la historia" - ANDRÉ MEIER

BARCELONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los castellers de Barcelona han alzado este jueves el 'castell' a más altitud "de la historia", a 3.454 metros en la Jungfraujoch (Suiza), superando el récord que había hasta ahora.

En un comunicado, han explicado que para alzar el 'castell' han tenido que superar "la baja presión de oxígeno propia de las zonas de alta montaña".

En este lugar han descargado también el 3 de 7, el 4 de 7 y el 5 de 6, acompañados de 3 pilares de 4 y dos pilares de 4, uno de Castellers de Barcelona y uno de Castellers de Lausanne, creada en 2023.

La gira de los Castellers de Barcelona por Suiza se alargará hasta el sábado, cuando ejercerán de padrinos en la estrena oficial de los Castellers de Lausanne, y servirá para exportar y hacer crecer el mundo casteller en este país ya que incluirá actuaciones en el castillo de Chillon (Montreux), el Museo Olímpico de Lausanne, y en Neuchatel.

La expedición, que ha movilizado unas 200 personas, ha sido posible gracias a la colaboración con la oficina de Turismo de Suiza, una alianza que ha facilitado la movilidad con transporte público de la colla a través del Swiss Travel Pass, así como la coordinación con la oficina Jungfrau, además de apoyar la estancia en Interlaken y en los actos previstos en las diferentes poblaciones suizas.