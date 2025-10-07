Castillejo (CUP): la Flotilla prevé acciones legales contra el "secuestro" en Israel

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 7 (EUROPA PRESS)

La diputada de las CUP en el Parlament Pilar Castillejo ha afirmado este martes que la Global Sumud Flotilla prevé emprender acciones legales contra el trato que han recibido desde que fueron interceptados: "El Gobierno sionista de Israel nos ha secuestrado".

"Creemos que esto debe ser condenado. Y, sí, emprenderemos acciones legales", ha respondido a los periodistas al preguntársele por eso en el Aeropuerto de Barcelona, en declaraciones junto al miembro de la dirección de las CUP Adrià Plazas, que también está entre la docena aproximada de catalanes deportados por Israel el lunes.

Respecto a la activista que sigue en Israel detenida por presuntamente morder a una funcionaria, Castillejo ha contestado que no vio ese supuesto mordisco pero sí que "se produjo una agresión por parte de las agentes que había allí de seguridad, agredieron a Reyes", y la llevaron a un lugar de aislamiento.

