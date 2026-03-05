Los catalanes están preocupados en un 6,6 de 10 de ser afectados por una guerra, según el CEO

Entrada de la base aérea militar de Rota - Eduardo Briones - Europa Press

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

Los catalanes tienen una preocupación de 6,6 sobre 10 de media de ser afectados por un conflicto internacional armado en los próximos años, según un estudio del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat publicado este jueves.

Se trata de la encuesta longitudinal de 2025 del Panel Ciudadano de Catalunya realizada entre los pasados meses de octubre y diciembre entre una muestra de 6.706 personas mayores de 16 años, con un margen de error de +/- 1,18%.

La evolución de esta preocupación, sin embargo, se mantiene estable respecto al primer año de la encuesta, 2023, y baja ligeramente respecto al año anterior (un 6,6 en 2023 de preocupación sobre 10, y un 6,9 sobre 10 en 2024).

Cabe recordar que la encuesta se realizó con anterioridad al conflicto iniciado el pasado fin de semana entre los Estados Unidos e Israel con Irán, y de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de los Estados Unidos, a inicios de año.

SIMPATÍA POR LOS ACTORES

El estudio también pregunta por la simpatía de los encuestados con 4 actores internacionales: la Unión Europea, los Estados Unidos, China y Rusia.

Los resultados muestran una simpatía de 3,7 sobre 10 con los Estados Unidos, una cifra que ha ido disminuyendo año a año: en 2023 era de 4,7; en 2024 de 4,6; y en 2025 se sitúa en este 3,7.

Respecto a Rusia, la simpatía es del 2,6 (2,8 en 2023 y 2,4 en 2024), y respecto a China del 4,7 (4,2 en 2023 y en 2024).

La simpatía respecto a la UE se mantiene por encima del 6, con una progresiva y ligera tendencia a la baja: 6,5 en 2025; 6,6 en 2024, y 6,7 en 2023.

COMPETENCIAS DE LA UE

También se pide la opinión respecto a las competencias que debe tener la UE: el 26% cree que debería mantener las competencias que tiene actualmente, mientras que el 23% sostiene que debe tener más de las que tiene ahora, y el 12% menos.

El 11% defiende que tenga muchas más competencias, y el 10% que debería tenerlas todas y convertirse en un único estado; en cambio, el 7% cree que debería tener muchas menos de las que tiene, y otro 7% que no debería existir.