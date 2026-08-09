Los catalanes podrán ver el eclipse desde unos 30 puntos oficiales, la mayoría en Tarragona

Imagen de archivo - Eclipse parcial del sol visto desde la Basílica de la Sagrada Familia, a 29 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Catalunya dispondrá de unos 30 puntos oficiales de observación, la mayoría concentrados en la provincia de Tarragona y con más de un sitio por localidad, para poder apreciar el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto.

Según informa la Generalitat en la web oficial del eclipse en Catalunya, el Govern, junto a los municipios situados en la franja de totalidad del eclipse, ha identificado una serie de emplazamientos que "cumplen los criterios de seguridad y capacidad" para ser puntos de observación recomendados, y se distribuyen en un total de 18 localidades seleccionadas.

Se trata de espacios amplios, "de acceso y movilidad seguros, con buenas condiciones de visibilidad y que velan por la protección del medio natural" y la viabilidad logística y de servicios mínimos para grandes afluencias de público.

MUNICIPIOS ESCOGIDOS

Según la información publicada por cada consistorio en su web, consultada por Europa Press, en Alcanar habrá 3 puntos de observación (la Plaça de la Lluna, la Moleta del Remei y La Fanecada); en Altafulla 3 (el Mirador dels Munts, la Ermita de Sant Antoni y la zona de la calle de la Bassa); en Amposta 1 (Polígon de l'Oriola); Camarles, 1 (Pla de Camarles); Cambrils, 1 (Cooperativa agrícola); y en Constantí también 1 (aparcamiento de la calle Joan Miró)

Otros municipios seleccionados son Gandesa (en el Polígon Industrial la Plana); L'Aldea (zona de observación de Carvallo); L'Ametlla de Mar (campo de fútbol municipal); Les Borges Blanques (en la LV-371, detrás del campo de fútbol); Lleida (Turó de la Seu Vella y Els Mangraners); Montbrió del Camp (en la parcela del camino de Palomeres); Móra la Nova (explanada detras el CAP); y Reus (Parc de la Festa).

Completan la lista Santa Bàrbara (en la parcela rústica de la carretera de la Galera); Tarragona (con 6 espacios: Bonavista, Anella Mediterrània, Parc del Francolí, aparcamiento Campus Sescelades, Port Marina Tarraco y el campo de fútbol de Sant Pere i Sant Pau); Torredembarra (polígono industrial de Roques Planes) y Valls (calle Blanquers del polígono industrial).

Aparte de estos municipios escogidos como puntos oficiales de observación, el eclipse solar se podrá ver desde cualquier lugar comprendido en la franja de totalidad: en este sentido, el Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), en colaboración con la Generalitat, ha elaborado un mapa de visibilidad interactivo para identificar las zonas donde el eclipse será observable.

En otras zonas de Catalunya, fuera de la franja de totalidad, como es el caso de Barcelona, se podrá disfrutar también del eclipse aunque éste se verá de forma parcial --la Luna ocultará entre un 98 y un 99% del Sol--: el Castell de Montjuïc abrirá de forma excepcional el 12 de agosto, de 19 a 21.30, para poder observar el fenómeno.

EL ÚLTIMO ECLIPSE TOTAL EN CATALUNYA FUE EN 1905

En Catalunya no se vivía un eclipse total solar desde hace más de un siglo, ya que el último eclipse total de Sol visible desde algún punto del territorio catalán se produjo el 30 de agosto de 1905, hace casi 121 años.

Más allá del de este 2026, el siguiente no se producirá hasta el 17 de noviembre de 2180 y después habrá que esperar más de dos siglos y medio para tener una nueva oportunidad: será en 2433.

En el del 12 de agosto, la franja de totalidad atravesará el tercio sur del territorio catalán por localidades como Tarragona y Lleida, entre otras, que tendrán visión completa del fenómeno, aunque con diferentes duraciones --cuanto más se vaya hacia el sur, más durará el momento total del eclipse, con hasta 1 minuto y medio en municipios como Amposta--.

Este fenómeno astronómico tendrá lugar entre las 19.30 y las 21 horas, en función de la ubicación, y desde la web del eclipse en Catalunya se recomienda consultar las webs de los ayuntamientos de los diferentes municipios seleccionados para tener más información sobre lugares de aparcamiento e incluso reservar entradas para acceder a los recintos habilitados para la observación.

RECOMENDACIONES

Se recuerda también que mirar directamente al sol sin la protección adecuada puede provocar lesiones oculares graves e irreversibles, por lo que se recomienda utilizar exclusivamente gafas con filtro solar certificadas según la norma ISO 12312-2.

También se pueden usar métodos de observación indirecta, como los telescopios equipados con filtros solares adecuados o el método 'pinhole', que consiste en dejar pasar la luz del Sol a través de un pequeño orificio para proyectar su imagen sobre una superficie lisa, evitando mirar directamente al astro.

Solamente se podrán quitar las gafas cuando la totalidad del eclipse sea completa, es decir, cuando el disco solar esté totalmente oculto, ya que el uso de gafas de protección impediría ver la corona solar o las estrellas y planetas; y a la que reaparezca la luz del Sol se tendrán que volver a poner.

Algunos ayuntamientos recuerdan que tampoco se debe mirar al Sol a través de ningún instrumento óptico (como cámara de fotos o binóculos) si no cuentan con el filtro adecuado, que se debe situar siempre delante del objetivo, y también se recomienda proteger los objetivos de las cámaras de los móviles, que también pueden sufrir daños.