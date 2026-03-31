Catalunya amplía el servicio de trombectomía mecánica 12 horas al día en Tarragona y Lleida

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprobado que los hospitales Joan XXIII de Tarragona y Arnau de Vilanova de Lleida ofrezcan el servicio de trombectomía mecánica para tratar ictus isquémicos graves 12 horas al día cada día de la semana a partir de esta primavera.

En el documento de acuerdos del Govern, tras el Consell Executiu de este martes, se informa que en Tarragona será a partir de abril y en Lleida la ampliación se hará efectiva en junio; y la Conselleria de Salud trabaja para ofrecer el servicio 24 horas en ambos territorios en el último cuatrimestre de 2027.

Tanto en Tarragona como en Lleida, la ampliación de la cobertura se llevará a cabo con la colaboración con los hospitales de referencia, el Hospital Universitari de Bellvitge (Barcelona) para Tarragona, y el Hospital Universitari Vall d'Hebron para Lleida.

El proyecto de ampliación en los dos territorios se hará en dos fases para asegurar que la incorporación de nuevos profesionales "garantice los procesos de formación necesarios y la sostenibilidad de los servicios a futuro".

TARRAGONA

El Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona ampliará de manera progresiva la cobertura asistencial para realizar trombectomías mecánicas en el marco del servicio extendido con el Hospital de Bellvitge, con el objetivo de llegar a una "cobertura completa" de 24 horas al día, 7 días a la semana a finales de 2027.

Actualmente este servicio se presta en Tarragona en horario laboral, de 8 a 20 horas en días laborables, lo que supone una cobertura anual de 2.964 horas y, fuera de este horario, los pacientes deben ser trasladados a Bellvitge: a partir de abril, el Joan XXIII tendrá el servicio todos los días desde las 8 hasta las 20, llegando a las 4.380 horas.

LLEIDA

En el caso de Lleida, el Hospital Universitari Arnau de Vilanova pasará este junio de dar cobertura presencial de trombectomía mecánica los días laborables de 9 a 14 horas, a hacerlo de 8 a 20 todos los días del año.

Esto supondrá incrementar de las 1.482 horas al año actuales de servicio presencial a las 4.380; y en horario nocturno se continuará requiriendo el traslado al Vall d'Hebron hasta que en el tercer cuatrimestre de 2027 el servicio presencial se amplíe a Lleida en todas las horas del día, llegando a 8.760 horas de cobertura anual.

CALIDAD ASISTENCIAL

Por otro lado, en otro acuerdo, el Govern informa que ha aprobado el nuevo decreto de acreditación de los centros y servicios sanitarios de Catalunya, que "actualiza y unifica" el modelo vigente y que se aplica a todos los tipos de centros y servicios de salud, tanto públicos como privados.

El objetivo del nuevo decreto es garantizar un nivel homogéneo y "óptimo" de calidad asistencial en todo el territorio, que refuerce la seguridad del paciente, la mejora de la calidad asistencial y la eficiencia del sistema sanitario catalán.

El decreto establece un procedimiento de acreditación común y estructurado en fases: convocatoria, autoevaluación, evaluación externa --"preferentemente mediante personal de la Conselleria de Salud"--, resolución y elaboración del plan de mejora correspondiente.