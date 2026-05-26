Catalunya aprueba un plan para fomentar el deporte en prisión como herramienta de reinserción

La consellera y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, durante la rueda de prensa posterior al Consell Executiu semanal - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado este martes el Plan interdepartamental para promocionar la práctica deportiva en las prisiones como herramienta de rehabilitación y de reinserción social.

En un comunicado tras el Consell Executiu, el Govern sostiene que trabajará para ampliar y mejorar la práctica deportiva de las personas privadas de libertad, integrándolas de manera más efectiva en el sistema deportivo de Catalunya gracias al trabajo conjunto de los departamentos de Justicia y Deportes.

El plan tiene como objetivo garantizar a todas las personas en ejecución penal --menores y adultas-- el derecho a una práctica física y deportiva, reconocer la práctica de deporte como una herramienta de prevención y promoción de la calidad de vida, la salud, la educación, la inserción y reinseción, y mejorar la calidad y profesionalización de las actividades físicas y deportivas.

También, mejorar la formación de los profesionales, la disponibilidad de material deportivo, y ofrecer a las personas en ejecución penal oportunidades profesionales relacionadas con el deporte.

Para ello, se han establecido 8 ejes de actuación, que pasan por mejorar la calidad de los datos disponibles para tomar decisiones y evaluar el impacto del deporte en la salud y reinserción, ofrecer formación a las personas en ejecución penal y fomentar su participación en actividades de voluntariado, y potenciar la formación continuada de los profesionales.

También, impulsar líneas de apoyo a entidades que desarrollen proyectos de actividad física en el ámbito de la ejecución penal, mejorar y ampliar los recursos materiales e instalaciones deportivas, promocionar la actividad física y mejorar los canales de comunicación y difusión.

En definitiva, el plan pretende garantizar una práctica de actividad física accesible, regular y de calidad, integrada en los itinerarios de tratamiento de los centros penitenciarios para conseguir mejoras significativas en el bienestar, las competencias personales, la inclusión social y el comportamiento de las personas con medidas penales.

0,1% DE INCIDENTES

Según los datos del Govern, el 62% de los internos --unas 6.000 personas-- practican deporte al menos una vez por semana, una actividad que contribuye a mejorar la convivencia dentro de los centros y a fomentar hábitos saludables.

Además, solo un 0,1% de los incidentes registrados en los centros penitenciarios tuvieron lugar en zonas deportivas.

En total, un equipo de 37 técnicos deportivos trabaja diariamente para promover la actividad física entre la población interna, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y facilitar la adquisición de competencias esenciales para la vida en libertad.