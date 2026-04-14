Catalunya celebra los 100 años de Montserrat Torrent con conciertos y exposiciones

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat celebrará los 100 años de la organista Montserrat Torrent, que cumple este viernes, con 2 conciertos y la inauguración de una exposición, que constituyen los actos centrales del Any Montserrat Torrent.

Este miércoles, la discípulo de Torrent Susana García Latra dedicará a su maestra obras de Rheinberger, Bonis, Bach y Zwart en en marco del ciclo de órgano de la Catedral de Barcelona, informan los organizadores del Any Montserrat Torrent en un comunicado de este martes.

El viernes se inaugurará en el Museu de la Música de Barcelona la exposición 'Montserrat Torrent. A punt d'orgue', que se podrá visitar hasta octubre, comisariada por Mònica Pagès, que reúne un centenear de documentos del archivo Montserrat Torrent, un retrato audiovisual y uno de una interpretación suya en el órgano Pérez Molero del Museu de la Música.

Al día siguiente, sábado, el Palau de la Música Catalana acogerá un concierto de homenaje con cerca de 20 de organistas, discípulos y admiradores de Torrent, venidos expresamente de toda Europa.

Los actos del Any Montserrat Torrent también incluyen un concierto de Torrent el día 22 de abril en Ávila, y otro de homenaje el 25 de abril en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, con participación de ella misma y otros 8 organistas.