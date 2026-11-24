Sílvia Paneque en la rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprobado el Pla 20.000, que prevé 20.000 nuevas plazas residenciales públicas antes de 2030, de las cuales 15.500 son para mayores y 4.500 para personas con discapacidad, informa en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

La incorporación de plazas contempla la concertación de plazas privadas existentes, la incorporación de plazas creadas con financiación europea o de la Generalitat, la concertación de proyectos impulsados con préstamos del Institut Català de Finances (ICF) y la promoción de nuevos equipamientos por parte de ayuntamientos, entidades sociales y otros operadores.

El Plan, que busca dar respuesta al envejecimiento y reducir listas de espera, prevé también la construcción de 15 nuevas residencias públicas para mayores, de las cuales 3 podrían entrar en funcionamiento antes de 2030.