Catalunya desactiva la alerta por viento y cierra el episodio con 649 llamadas al 112

Bombers de la Generalitat realiza actuaciones tras las afectaciones por el fuerte viento

TARRAGONA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat desactivó este sábado por la noche el plan especial de emergencias por riesgo de viento en Catalunya, el plan Ventcat, después de que fuera especialmente fuerte en las comarcas de Tarragona.

El teléfono de emergencias recibió durante el sábado 648 llamadas, la mayoría desde las comarcas del Alt Camp (12%), el Baix Camp (52%) y el Tarragonès (7%), ha informado Protecció Civil de la Generalitat en un comunicado.

El sábado fue una jornada "especialmente complicada" en estas comarcas, donde se registraron distintas incidencias, y los Bombers tuvieran que realizar 456 servicios, la mayoría por caída de árboles en la vía pública, desprendimiento de cobertizos o partes de tejados, mobiliario urbano caído, tendales rotos, entre otras actuaciones.