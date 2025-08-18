Catalunya envía más medios a las comunidades afectadas por los incendios forestales

Helicóptero bombardero trabaja para extinguir el fuego, a 17 de agosto de 2025, en Quiroga, Lugo, Galicia (España) - Carlos Castro - Europa Press

BARCELONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este lunes el envío de más medios a las comunidades autónomas afectadas por los incendios forestales, después de que el sábado confirmara el envío de un primer avión de vigilancia y ataque (AVA) a Ourense.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, Illa ha anunciado que pone a disposición de las comunidades afectadas por los "trágicos incendios" un nuevo AVA, un bombardero, dos columnas móviles de los Bombers de la Generalitat y medios aéreos de los Mossos d'Esquadra.

En el mensaje, Illa ha trasladado sus condolencias a los familiares y compañeros del bombero fallecido durante las labores de extinción de un fuego en León y ha pedido a las ciudadanía de Catalunya que extreme las precauciones ante el elevado riesgo de incendio forestal.