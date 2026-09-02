Catalunya ha experimentado el verano "más cálido" registrado hasta ahora

Temperatura media en Catalunya este verano - METEOCAT

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El verano meteorológico de 2026, que comprende los meses de junio, julio y agosto, es el "más cálido" registrado en Catalunya, según confirman los datos del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

La temperatura media del conjunto del territorio presenta una anomalía superior a los 3ºC respecto del periodo de referencia 1991-2020 en más del 80% del territorio, y supera los anteriores precedentes cálidos de los veranos de 2022, 2003 y 2025.

En sectores como el Pirineo, la plana de Vic (Barcelona) y otros puntos del interior la anomalía de temperatura ha superado los 4ºC, si bien se han alcanzado un total de 59 noches donde la temperatura nocturna no ha bajado de los 25ºC en la estación meteorológica de Barcelona - Can Bruixa.

Asimismo, el Meteocat también destaca las 20 jornadas con temperatura igual o superior a los 40ºC en alguna estación de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA).

VERANO SECO

En cuanto a la precipitación, el verano ha sido seco o muy seco en buena parte de Catalunya, excepto en el Camp de Tarragona, donde los episodios de precipitación intensa de agosto han hecho que localmente se haya superado la media climática de lluvia de verano, especialmente por las trombas de agua de los días 22 y 24 de agosto.

En algunos sectores, como el Segrià (Lleida), el Montsià, el Baix Ebre (Tarragona) y el Pla d'Urgell, la precipitación acumulada ha sido inferior a los 10 mm, y además, a día de hoy alguna estación registra todavía una racha seca (días consecutivos sin lluvia o con lluvia inferior a 1 mm) que sigue creciendo, como Mollerussa (Lleida) con 111 días.

OLAS DE CALOR

Los episodios de calor más destacados del verano han sido la ola de calor del 21 al 24 de junio, una segunda ola del 6 al 9 de julio y varios episodios de calor entre el 12 y el 24 de julio, del 28 al 31 de julio y del 12 al 21 de agosto.

El excepcional comportamiento térmico también se ha observado en la temperatura registrada por el radiosondeo al nivel de 850 hPa (unos 1500 m de altura) donde la temperatura media del verano ha sido de 19,8 °C, la más elevada de los 30 años de datos disponibles.

También ha sido excepcional la temperatura del agua superficial del agua del mar: en L'Estartit (Girona) la temperatura del agua ha superado los 22 °C desde finales de junio y ha alcanzado una máxima de 27,8 °C el 13 de agosto, valor récord absoluto de la serie iniciada en 1974.