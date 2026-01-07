Catalunya levanta la obligatoriedad de mascarillas en centros sanitarios pero sigue recomendándola

Prorrogan el convenio Gobierno-Generalitat del Registro de Empresas Acreditadas en la construcción - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Salud de la Generalitat levantará a partir de este miércoles la obligatoriedad del uso de mascarillas en centros sanitarios, hospitales y residencias ante el avance de la gripe, aunque ha recomendado mantener su uso para las personas que tengan síntomas de la enfermedad.

Lo ha informado la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, tras la reunión del Consell Executiu de este miércoles, que ha justificado la decisión en los datos de "mejora sostenida de la situación epidemiológica de la gripe" en Catalunya.

Ha detallado que actualmente la incidencia es de 248 casos por cada 100.000 habitantes, y ha afirmado que los ingresos en los centros hospitalarios también siguen una "evolución favorable".

Sin embargo, desde la Generalitat siguen recomendando su uso, aunque se retire la obligación, especialmente "en aquellas personas que presenten síntomas" en estos espacios, y si tienen contacto con personas vulnerables.

"El uso de la mascarilla ha evidenciado con los datos que es una medida que da buenos resultados y que nos ha permitido tener estos valores de ingresos hospitalarios y epidemiológicos favorables en estos momentos. Por tanto, recomendamos que cuando haya síntomas la ciudadanía continúe utilizándola", ha pedido la consellera.