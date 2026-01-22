Catalunya limita el refuerzo del nivel 4 de alerta antiterrorista a intereses palestino-israelís

El Gabinete de Coordinación Antiterrorista se ha reunido este jueves para analizar la situación de amenaza en Catalunya - MOSSOS

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Catalunya limita el refuerzo del nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista a intereses relacionados "con el conflicto palestino-israelí", han informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado este jueves.

Lo ha decidido el Gabinete de Coordinación Antiterrorista, que se ha reunido este jueves por la mañana para analizar la situación de amenaza en Catalunya y hacer un repaso de las acciones realizadas durante el período navideño, en el que se mantuvo el nivel 4 sobre 5 pero con refuerzos de los dispositivos policiales de prevención y vigilancia en ejes comerciales, mercados y transportes.

Las actuales amenazas terroristas se centran, sobre todo, en el ámbito yihadista, aunque también toman relevancia a nivel internacional las relacionadas con el nacionalismo blanco y, en este sentido, mandos de la Comisaría General de Información asistieron la semana pasada a una conferencia transnacional en Ottawa (Canadá) sobre extremismos violentos por motivos étnicos o raciales.

En el encuentro de Ottawa, países como Estados Unidos, Canadá, Japón o Inglaterra expresaron su preocupación por comunidades extremistas violentas nihilistas.

En la reunión de este jueves han participado el Director General de la policía, Josep Lluis Trapero, y los máximos mandos del cuerpo, y se ha hecho un repaso de las acciones policiales de prevención y vigilancia realizadas durante la Navidad, que se han incrementado en un 17% con respecto al trimestre anterior.

MESA DE COORDINACIÓN

La intensificación de la presencia policial durante la Navidad se realizó principalmente en ejes comerciales, mercados navideños, instalaciones de transporte aéreo, terrestre y marítimo, centros de culto y actos religiosos, infraestructuras críticas, intereses de Israel y sedes consulares vinculadas con el contexto internacional actual.

Además, este jueves se ha acordado emplazar la Mesa de Coordinación Terrorista para que examine, revise y evalúe las medidas vigentes antiterroristas con el objetivo de dar respuesta a los principales retos de seguridad en este ámbito con la máxima eficacia y eficiencia.