Catalunya participa en la definición de los futuros marcos de regulación digital de la UE

Reunión de trabajo de Centre for European Policy Studies (CEPS) - CONSELLERIA DE EMPRESA

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha participado por primera vez en "uno de los principales espacios europeos de reflexión sobre el futuro de la regulación digital", impulsado por el Centre for European Policy Studies (CEPS), uno de los 'think tanks' de referencia de Bruselas, informa la Conselleria de Empresa de la Generalitat este viernes en un comunicado.

La participación de Catalunya en este grupo de trabajo "refuerza el posicionamiento del país en el debate global sobre gobernanza digital y permite incorporar una visión propia en cuestiones estratégicas relacionadas con la innovación tecnológica, la competitividad y los derechos digitales, entre otros", añade el departamento.

El CEPS ha presentado este viernes el informe final de la Task Force 'Next steps para EU law and regulation for the digital world' ('Próximos pasos para la legislación y la regulación de la UE para el mundo digital'), un proceso de trabajo desarrollado entre los meses de enero y abril de 2026.

La iniciativa ha reunido a una cincuentena de representantes de administraciones, expertos académicos y organizaciones de la sociedad civil para analizar los próximos pasos de la legislación y regulación digital europeas.

MARCO NORMATIVO EUROPEO

La participación catalana en este grupo de trabajo se ha vehiculado a través de la Secretaría de Políticas Digitales del Departamento de Empresa, la Delegación del Govern frente a la Unión Europea y el Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya (Oeiac).

Las conclusiones del grupo de trabajo señalan la necesidad de avanzar hacia un marco normativo digital europeo más comprensible, armonizado y fácilmente aplicable, capaz de ofrecer mayor seguridad jurídica a empresas, administraciones y ciudadanía, y preparado para adaptarse con agilidad a la evolución tecnológica.