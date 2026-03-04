Catalunya se presenta como destino turístico en la feria ITB de Berlín (Alemania)

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la directora de la Agència Catalana de Turisme (ACT), Arantxa Calvera, en la inauguración del estand - ACT

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la directora de la Agència Catalana de Turisme (ACT), Arantxa Calvera, han inaugurado el estand de Catalunya en la feria internacional de turismo (ITB) de Berlín (Alemania), que presenta a Catalunya como destino turístico.

En un comunicado este miércoles, la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat ha explicado que el mercado alemán aporta 1.58 millones de turistas al año a Catalunya, con un gasto conjunto de 1.600 millones de euros.

Ha añadido que el alemán es un "mercado turístico maduro y resiliente", que tiene una clara preferencia por los destinos mediterráneos.

Calvera ha explicado ante agentes del sector turístico y medios de comunicación alemanes la propuesta catalana, que "conecta patrimonio, creatividad e identidad propia".

En la feria, la ACT ha puesto el foco en el Año del Turismo Cultural y del Deporte, que incluye al Any Gaudí, el Any Pau Casals, la capitalidad mundial de la Arquitectura de Barcelona y la Grand Départ del Tour de Francia.