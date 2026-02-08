Catalunya prevé servicios mínimos de tren del 33-66% según las horas si se mantiene la huelga

Usuarios de Rodalies en la estación de Sants - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los servicios mínimos prefijados en Catalunya ante la huelga de maquinistas prevista en toda España desde las 0 horas de este lunes son de entre el 33% y el 66% en Rodalies y trenes regionales, según la franja horaria.

Las franjas con el 66% de servicios mínimos van de 6 a 9.30 y de 17 a 20.30, coincidiendo con las horas punta, mientras que la garantía del servicio es del 33% para las horas valle, según informó el Departament de Empresa de la Generalitat tras convocarse la protesta.

Es una huelga convocada por sindicatos como Semaf, CGT, SF-Intersindical, Alferro, CC.OO., UGT y el comité general de las empresas del Grupo Renfe para reclamar más seguridad y calidad del servicio tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).