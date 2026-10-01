Catalunya prevé una temporada de gripe parecida a la de 2024-25 con un pico por Navidad

Martínez, Esteve y Montcada durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat prevé una temporada de gripe en Catalunya parecida a la 2024-25, que llegó a su pico cerca las fechas de Navidad, y tuvo un incremento rápido, una meseta y un decrecimiento progresivo.

Lo han explicado en una rueda de prensa de este jueves el secretario de Salud Pública, Esteve Fernández; la jefe del Servicio de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud Pública, Monsterrat Martínez, y el subdirector general de Promoción de la Salud, Albert Montcada.

A diferencia de la temporada anterior, este temporada no se contempla un avance del pico de gripe, y se prevé un predominio de la variante A con posible aparición de la B a final de temporada, con menor presencia.

En el caso del Covid, pese a un ligero incremento los últimos meses, se espera una circulación baja con presencia predominante de la variante XFG, si bien todavía es "imprevisible".

120.000 CITAS PREVIAS

Salud abrió las citas previas el 27 de julio y, desde entonces, ya tiene a 120.000 personas agendadas para empezar a vacunarse a partir del próximo lunes.

El objetivo es llegar al 75% de cobertura vacunal en personas a partir de 60 años; al 75% en personal sanitario y sociosanitario, y al 60% en embarazadas, personas de riesgo y niños de entre 6 y 59 meses.

Para ello, dispone la Generalitat dispone, para la gripe, de 275.000 dosis de vacunas trivalentes de alta cargo antigénica y 220.000 dosis trivalentes de inmunogenicidad reforzada, así como 1,2 millones de dosis trivalentes generales.

Además, cuenta con 63.000 dosis atenuadas por vía nasal, para niños de entre 24 y 59 meses, preferentemente.

El 26 de octubre se abrirá la vacunación al resto de grupos, inicialmente con cita previa, y el 16 de noviembre se iniciará la campaña sin cita previa en atención primaria.

SITUACIÓN ACTUAL

En el momento actual el rinovirus es el virus respiratorio más circulante, presente en el 31,2% de las muestras, seguido del Sars-Cov-2, con un 20%; en población pediátrica, es este último el más detectado (15,4% de las muestras), seguido de la gripe A (5%).

La Covid-19 se mantiene en niveles "bajos" de transmisión y no se han observado cambios moleculares relevantes en las cepas circulantes.

La incidencia estimada de la gripe se sitúa por debajo del nivel basal, con 15 casos por cada 100.000 habitantes, y si bien a principios de agosto se produjo un incremento durante 3 semanas alcanzando los 51 casos por cada 100.000 habitantes, seguía por debajo del nivel basal de transmisión.