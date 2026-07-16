Catalunya y la Región sur de Francia refuerzan su cooperación en políticas mediterráneas

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y el vicepresidente de la región Provence-Alpes-Côte d'Azur, Jean-Pierre Colin, en Marsella - GOVERN

BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Catalunya y la Región sur de Francia han renovado su compromiso con la cooperación en políticas mediterráneas como la implementación de proyectos de colaboración en hidrógeno verde, la lucha contra el cambio climático y los intercambios entre jóvenes.

Así se desprende del la renovación del memorando de entendimiento entre ambas regiones que han firmado este jueves en Marsella (Francia) el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y el vicepresidente de la región Provence-Alpes-Côte d'Azur, Jean-Pierre Colin, ha informado la Conselleria en un comunicado.

El nuevo texto busca ser "un paso adelante en la relación entre los dos territorios" y actualizar los acuerdos firmados en 2010 y 2019, y ha situado como prioridad la política euromediterránea, especialmente en lo que respecta a la implementación del nuevo Pacto por el Mediterráneo de la UE.

El acuerdo cubre ámbitos como Unión Europea, multilateralismo, proyección económica, cooperación al desarrollo, hidrógeno verde, estrategia portuaria y energía eólica marina flotante, y también prevé colaborar en sectores como la cultura, derechos sociales y educación.

"AVANZAR MÁS RÁPIDO"

El conseller Duch ha destacado la capacidad industrial, las infraestructuras logísticas y las universidades con las que cuentan ambos territorios: "Nuestra cooperación tiene un valor estratégico tanto para nuestras economías como para el conjunto de Europa y el Mediterráneo".

Ha asegurado que Barcelona y Marsella pueden ser "dos grandes puertas de entrada a la nueva economía europea, más competitiva y más sostenible" mediante una mejor conexión de sus capacidades y convirtiendo la proximidad geográfica en una ventaja.

Por su parte, el vicepresidente de Provence-Alpes-Côte d'Azur ha sostenido que este acuerdo permitirá a ambas regiones "avanzar más rápido y más lejos en proyectos muy concretos" y hacer del Mediterráneo un espacio de innovación, prosperidad y cooperación.