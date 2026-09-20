Catalunya renueva la colaboración con Unicef para conectar las escuelas del mundo a internet

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha renovado la colaboración con Unicef para conectar todas las escuelas del mundo a internet tras otorgar una subvención de 4 millones para seguir financiando el proyecto 'Giga Technology Centre Barcelona. Acelerar la inclusión digital en la educación', a través de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) de la Conselleria de Unión Europea y Acción Exterior,.

En una rueda de prensa, el conseller del Departament, Jaume Duch, junto a la secretaria general, Lorena Elvira, ha explicado que el proyecto es una iniciativa global creada en 2019 y liderada conjuntamente por Unicef y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para conectar a todas las escuelas del mundo a internet antes de 2030.

Según Duch, cada vez hay más brechas entre el norte y el sur, y una de ellas es la digital, "lo que conlleva que en muchos países haya una dificultad objetiva para lograr la alfabetización digital" y que muchos jóvenes no tengan los medios y conocimientos necesarios para sobrevivir profesionalmente en un mundo cada más digital.

Actualmente, un tercio de la población mundial, incluida la mitad de las escuelas del mundo, aún no tiene acceso a internet, y por ello quieren renovar esta colaboración con una dotación "significativa" de 4 millones de euros para los años 2026 y 2027.

Para avanzar hacia la inclusión digital, la Unicef, la UIT, el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona suscribieron un convenio interadministrativo para impulsar el proyecto Giga y establecer el Centro Tecnológico de Giga en Barcelona: el acuerdo preveía una aportación económica conjunta para su despliegue durante 2023-25.

Con la aportación de la Generalitat de 4 millones para 2026-27, el conseller ha asegurado que se da continuidad a este compromiso y se refuerza el apoyo del Govern a una iniciativa "multilateral" destinada a promover la inclusión digital a escala global.

ALCANCE GEOGRÁFICO

Además, ha reivindicado el alcance geográfico de la iniciativa dado que se ha prestado apoyo al acceso a internet a 1.974 escuelas en todo el mundo, como en Senegal, Mozambique, Sierra Leona, Kenia, Kirguizistan, Honduras y la región del caribe oriental, y se ha hecho un mapeo que incluye 9.000 más para conectar a la red cuando sea posible.

Más allá de facilitar el acceso a internet, buscan siempre operadores locales para beneficiar a la industria, tecnología y economía de estos países, la sostenibilidad ambiental y mecanismos tecnológicos de código abierto: "No se trata de favorecer a empresas, plataformas ni de dar monopolios a nadie. La tecnología debe ser de código abierto".

El desarrollo de herramientas como Giga Maps y Giga Meter han sido posibles gracias a la colaboración con diversas instituciones como el Barcelona Supercomputing Center, la Fundació I2CAT, la Universitat Pompeu Fabra y Red.es.

SOCIEDAD MADURA

Para Duch, Catalunya es una sociedad madura, responsable y capaz de entender que se puede proteger a los ciudadanos y asumir responsables globales: "Forma parte de nuestros principios y prioridades. Ayudamos a estos países a crear economías y ambientes sociales más sólidos y ofrecer a sus generaciones la posibilidad de seguir viviendo en sus países, y no obligarles a migraciones forzadas".

La iniciativa se alinea con el Plan director de cooperación al desarrollo 2023-26, que establece el objetivo de construir nuevas alianzas para afrontar retos emergentes de las sociedades democráticas, y con el Plan estratégico de Acción Exterior y de relaciones con la UE 2023-26, que incluye entre sus prioridades reforzar la colaboración de Catalunya con organismos multilaterales.