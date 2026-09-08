Catalunya suma 2.400 megavatios de almacenamiento de energía en proyectos de baterías ya tramitados

La consellera de Transición Ecológica, Sílvia Paneque, este martes durante la inauguración de la primera edición de Battery & Energy Storage Tech Europe. - EUROPA PRESS

Paneque afirma que Catalunya es "líder" respecto a su entorno

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 8 (EUROPA PRESS)

Catalunya suma actualmente una potencia de 2.400 megavatios de almacenamiento de energía acumulados en proyectos de baterías que ya están conectados a la red eléctrica, y cuenta con otros 1.800 en proceso de tramitación.

Así lo ha explicado la consellera de Transición Ecológica, Sílvia Paneque, este martes en declaraciones a medios durante la inauguración de la primera edición de Battery & Energy Storage Tech Europe que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), a la que ha acudido junto al consejero de Industria y Transición Energética del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, y el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga.

Panque ha afirmado que la transición energética debe ir acompañada también del desarrollo de estos sistemas de almacenamiento, un ámbito en el que Catalunya es "líder" respecto a su entorno.

Ha reconocido que en el ámbito de la transición energética y de la implantación de renovables, "Catalunya desgraciadamente acumula cierto retraso", aunque se está recuperando el tiempo perdido y en el primer semestre de 2026 se ha pasado de 214 a 521 megavatios en servicio de energía fotovoltaica.

PRIMERA EDICIÓN

Durante la inauguración de la primera edición de la feria, Serrallonga ha afirmado que desde Fira tienen el objetivo de ser el "motor de la industria del país", y, en el caso del Battery & Energy Storage Tech Europe, motor de un sector estratégico para la soberanía estratégica de Europa y su tecnología.

"Hay una oportunidad y hay una necesidad. Todo el mundo está de acuerdo en que el gran limitador que tiene la energía es el almacenamiento, y eso es lo que debe superarse", ha explicado.

Ha asegurado que existe esta nueva industria vinculada a este sector, y que en España y en Europa existen pymes con capacidad para entrar en el mercado, que "aún no sabemos donde puede acabar", ha dicho.

IRUJO

Irujo, por su parte, ha defendido que el actual modelo energético es "sucio, ineficiente y caro", a la vez que ha abogado por ayudar y acompañar a la industria en el proceso de electrificación.

Ha añadido que la electrificación es una apuesta por el futuro, y que debe defenderse "no sólo la electrificación, sino una electrificación hecha en Europa".