Catalunya supera los 200 hubs tecnológicos, con un impacto de 4.109 millones y 46.000 empleos

Un 38% de los trabajadores son internacionales, alrededor de 17.000 personas

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

Catalunya concentra 203 hubs tecnológicos internacionales ubicados en el territorio a cierre de 2025, que generaron un impacto económico de 4.109 millones y 46.080 puestos de trabajo, ha explicado este lunes el consejero delegado de Mobile World Capital (MWCapital), Francesc Fajula, durante la presentación del informe 'Tech Hubs Overview'.

El documento señala que, en el último ejercicio, se han instalado en Catalunya 12 hubs tecnológicos, entendidos como compañías de desarrollo de tecnología que están ubicadas en el territorio pero exportan al exterior, que han generado 609 puestos de trabajo y un impacto económico de más de 54 millones de euros.

Junto a Fajula, han participado en la presentación del documento, que alcanza su cuarta edición, el secretario de Empresa, Jaume Baró; el cuarto teniente de alcalde de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, y el director de Talento Digital de MWCapital, Jordi Arrufí.

Baró ha destacado que, en la última década en Catalunya "hemos sabido aprovechar" eventos como el Mobile World Congress, el impulso del sector digital y ser una de las capitales más importantes en el sur de Europa, en sus palabras, así como el rol clave de la atracción de este tipo de hubs en la estrategia de captación de inversiones de la Generalitat hasta 2030.

"Hace 10 años teníamos una estrategia de captación de lo que se conocían como BPO's o 'contact centers'. Ahora hemos cambiado esto, estamos buscando otra cosa, hacer una atracción de hubs digitales, que significan puestos de trabajo con un mayor valor añadido y estratégicos para las compañías y las multinacionales", ha detallado el secretario de Empresa.

SUELDOS

Arrufí, por su parte, ha destacado durante la presentación que los trabajadores de estos hubs cobran una media de 48.000 euros anuales, por encima de los 40.000 euros de media del sector digital en Catalunya, y un 38% del total son de nacionalidad extranjera, alrededor 17.000 personas.

La ciudad de Barcelona se mantiene como la principal sede de estos hubs, con un 70% del total, mientras que la región metropolitana concentra otro 20% y el 10% restante se distribuye en otras localizaciones del territorio.

SECTORES Y PAÍS DE ORIGEN

Respecto a los países de origen de estos hubs, un 23% pertenece a empresas estadounidenses, la principal nacionalidad, aunque el conjunto de países europeos suma una cifra mayor, con un 20% de hubs procedentes de Alemania y otro 13% de Francia.

Respecto a los sectores, la mayoría, un 25%, están especializados en el desarrollo de servicios y productos tecnológicos, mientras que otro 12% trabajan en el sector de los videojuegos o 'gaming' y la misma cifra en consultoría o servicios empresariales.

A pesar de que el sector tecnológico es el que acumula el mayor número de hubs, Arrufí ha valorado que la presencia cada vez mayor de empresas de otros ámbitos refleja el proceso de digitalización "profundo" que está viviendo el tejido empresarial.

Los tres principales hubs de la lista del MWCapital son la multinacional HP, con 2.700 empleados en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), seguido de AstraZeneca, con 1.600 trabajadores en Barcelona, y ADP, con 1.035 trabajadores en el hub de la capital catalana.

TALENTO

Durante la presentación del informe, el consejero delegado de MW Capital ha destacado el papel del talento y la importancia de la captación de profesionales cualificados que han generado estos hubs, hasta suponer un 10% más de personas que el año anterior.

"De estos 46.000, buena parte son profesionales que debemos importar porque no tenemos suficiente capacidad para generar el ritmo de talento cualificado que necesitan estas empresas", ha alertado Fajula.

De cara a este año, las previsiones de MWCapital pasan por que se generen más de 5.500 nuevos puestos de trabajo, lo que supondría superar las 50.000 personas.