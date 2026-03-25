Catalunya ultima su plan de energías renovables hasta 2050 con el despliegue de 62.000 MW

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat encara la recta final de su plan para definir dónde y cómo instalar parques solares y eólicos para ser capaz de cubrir la demanda energética de Catalunya en 2050, una estrategia que requiere tener instalados 62.000 MW de energías renovables.

Esta estrategia responde al nombre de Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (Plater) y ya cuenta con unos resultados preliminares que a partir de este jueves empezarán a conocer los ayuntamientos y consejos comarcales mediante un visor cartográfico.

Con esta medida, Catalunya busca no solo combatir el cambio climático, sino también reducir su vulnerabilidad ante conflictos geopolíticos externos, como la actual guerra en Irán, transformando un sistema que actualmente depende en gran medida de combustibles fósiles en uno más electrificado y soberano.

En el I Foro Catalán de Energía, organizado por 'El Periódico de la Energía' este miércoles, la consellera de Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha alertado del "déficit histórico" en el despliegue de energía eólica y fotovoltaica en el territorio, que impacta en el precio de la energía que afronta la ciudadanía.

"Hay estudios que estiman en 10.000 millones de euros anuales el coste en Catalunya por la ausencia de energías renovables", ha aseverado la también portavoz del Govern, quien ha reivindicado la labor del Plater en esta línea y ha añadido que también incluye el fortalecimiento de la red de distribución catalana.

48.000 MW PENDIENTES

Este proceso de descarbonización implicará multiplicar por 2,3 la demanda eléctrica actual en Catalunya y alcanzar una potencia de energía renovable instalada de 61.861 MW en 2050, frente a los poco más de 5.000 MW disponibles en 2024.

El Plater identifica que, para cubrir la demanda total, Catalunya necesita encajar territorialmente unos 48.000 MW en suelos no artificializados (con suelo natural), dado que el potencial actual de los edificios y zonas artificializadas (cuyo suelo ha sido modificado por la actividad humana) se estima en 14.000 MW.

Esta expansión eólica y fotovoltaica necesaria para alcanzar los 62.000 MW supondría la ocupación del 1,2% de la superficie total del territorio catalán.

ANÁLISIS MUNICIPIO A MUNICIPIO

A través de 141 indicadores distintos, el Govern ha analizado municipio por municipio qué presencia de sol y viento tienen, así como su idiosincrasia paisajística, urbanística, medioambiental o cultural, a fin de determinar en qué zonas es viable y hará falta instalar energías renovables.

Desde finales de 2025, la Generalitat ha dado a conocer a todos los gobiernos locales esta estrategia y cómo prevé desplegarla, con la previsión de que en las próximas semanas el resultado preliminar se abra a exposición pública durante un periodo de tres meses en el que se podrán presentar alegaciones y con el objetivo de que el Plater entre en vigor en su versión definitiva a principios de 2027.

Durante estas décadas, la Generalitat velará por el cumplimiento del Plater, aunque sin obligar a los ayuntamientos a asumir el volumen de energía producida que recomendará esta estrategia, con el objetivo central de reducir el consumo final de energía del territorio un 30,3% en el periodo 2017-2050.

MUNICIPIOS PRINCIPALES

En cuanto al reparto, el Govern sitúa el Segrià y les Garrigues (Lleida) como las comarcas que más energía eólica deberán generar con este planteamiento, con más de 2.300 y de 2.200 MW asignados, respectivamente.

Por su parte, la Noguera y el Solsonès (Lleida) encabezan la tabla de las comarcas que más energía solar deberán producir en este periodo, con más de 2.000 y de 1.750 MW asignados, respectivamente.

CAPACIDAD DE DECISIÓN MUNICIPAL

Una de las claves del plan es la colaboración con el mundo local, que dispondrá de un periodo de tres meses de exposición pública --que se abrirá en las próximas semanas-- para presentar alegaciones y adaptar las zonas prioritarias a su idiosincrasia local.

Para facilitar esta tarea, la Generalitat ha habilitado un visor cartográfico editable para las administraciones y de consulta para la ciudadanía y ha dotado a los consejos comarcales de Oficinas Comarcales de Transición Energética para dar apoyo técnico a los municipios en este proceso.