Cathay Pacific retoma los vuelos entre Barcelona y Hong Kong para la temporada de verano

Archivo - Un avión de Cathay Pacific. - CATHAY PACIFIC - Archivo

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea del segmento premium con sede en Hong Kong Cathay Pacific ha retomado los vuelos estacionales durante la temporada de verano entre el Aeropuerto de Barcelona y Hong Kong, informa este martes en un comunicado.

La ruta, que se lleva a cabo sin escalas, comenzó a operar el pasado lunes y estará activa hasta el 24 de octubre de este año, con un total de cuatro frecuencias semanales, los lunes, jueves, sábados y domingos, y se une a los cuatro viajes semanales de ida y vuelta que opera la aerolínea desde Madrid.

Además de la conexión directa entre Barcelona y Hong Kong, Cathay Pacific también ha valorado que la ruta sirve como una "puerta de entrada" al continente asiático, a través de la red de destinos que ofrece la aerolínea desde el Aeropuerto Internacional de Hong Kong (HKIA) con la región.