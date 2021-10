La CCMA promocionará los actos del 44 Congreso Mundial de Hospitales

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y la Unió Catalana d'Hospitals han firmado un acuerdo de colaboración para promocionar y difundir los actos del 44 Congreso Mundial de Hospitales, que se celebrará en Barcelona del 8 al 11 de noviembre.

En el marco del congreso --que organizan la Federación Internacional de Hospitales y la Unió Catalana d'Hospitals-- se hará un concierto solidario en el Palau de la Música Catalana con el apoyo de La Marató de TV3 y Catalunya Ràdio, ha informado la CCMA en un comunicado este jueves.

Más de 1.500 profesionales participarán en el congreso a través de un formato híbrido, que permitirá "mejorar la accesibilidad a referentes en todo el mundo".

Este foro mundial tratará cómo la pandemia de Covid-19 ha acelerado "la necesidad de transformar" los sistemas de salud para mejorar la atención de las personas.

Con el lema 'People on board: transforming healthcare by blending agility, responsiveness and resilience', el congreso quiere incidir en los sistemas de salud y "transformarlos con una visión de cambio centrada en la atención a la persona".