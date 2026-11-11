CC.OO. de Catalunya cifra en el 84% el seguimiento de la huelga general en Catalunya

Decenas de personas en un piquete iinformarivo que ha cortado el acceso a los viajeros a la Estación de Sants de tren en Barcelona (Cataluña, España) la mañana de la huelga general en España del miércoles 11 de noviembre de 2026.
Decenas de personas en un piquete iinformarivo que ha cortado el acceso a los viajeros a la Estación de Sants de tren en Barcelona (Cataluña, España) la mañana de la huelga general en España del miércoles 11 de noviembre de 2026. - Kike Rincón/Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 11 noviembre 2026 10:59
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BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha cifrado en el 84% el seguimiento de la huelga general en Catalunya, con datos del turno de noche y el turno de mañana informados por los centros de trabajo y sin contar los servicios mínimos, en un comunicado este miércoles.

El sindicato ha detallado que en automoción y transporte de industria el seguimiento es del 92%; en la industria cárnica, del 84%, y en logística y carretera, del 90%.

Además, en las universidades públicas y privadas el seguimiento ha sido del 100%; en el sector del metal, del 89%; en la administración local, del 72%, y en servicios y hostelería, del 80%

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