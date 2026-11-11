CC.OO. de Catalunya cifra en el 84% el seguimiento de la huelga general en Catalunya

Decenas de personas en un piquete iinformarivo que ha cortado el acceso a los viajeros a la Estación de Sants de tren en Barcelona (Cataluña, España) la mañana de la huelga general en España del miércoles 11 de noviembre de 2026. - Kike Rincón/Europa Press

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha cifrado en el 84% el seguimiento de la huelga general en Catalunya, con datos del turno de noche y el turno de mañana informados por los centros de trabajo y sin contar los servicios mínimos, en un comunicado este miércoles.

El sindicato ha detallado que en automoción y transporte de industria el seguimiento es del 92%; en la industria cárnica, del 84%, y en logística y carretera, del 90%.

Además, en las universidades públicas y privadas el seguimiento ha sido del 100%; en el sector del metal, del 89%; en la administración local, del 72%, y en servicios y hostelería, del 80%