CC.OO. de Catalunya lamenta que el paro juvenil se mantiene "invariable" y reclama medidas

Archivo - Trabajadores del taller durante una visita al taller de Ayats, a 24 de febrero de 2026, en Arbúcies, Catalunya (España). Carrocerías Ayats es referente en el sector de la fabricación de autobuses y autocares en Europa. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha lamentado que el paro juvenil se mantiene invariable a pesar de la reducción general en el mes de mayo y ha pedido medidas efectivas para reducirlo, ya que considera "imprescindible hacer un esfuerzo por parte de los poderes públicos para reducir estos niveles de paro juvenil".

Ha reaccionado de este modo en un comunicado a la rebaja del paro en mayo, que se redujo en 6.900 personas durante este mes en Catalunya (-2,19%), tras bajar un 2,77% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en 307.627.

El sindicato también ha destacado que nunca se habían registrado tantas personas afiliadas en un mes de mayo y, por tanto, se trata de unos muy buenos datos de afiliación: "Nos sitúan cada vez más cerca del hito de las 4 millones de personas afiliadas".