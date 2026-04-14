CC.OO. de Catalunya pide prudencia ante la evolución del IPC y el conflicto en Oriente Medio

Archivo - Un hombre trabaja frente a un puesto de frutas en Mercabarna - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha pedido prudencia ante la evolución del IPC en los próximos meses, tras la subida del IPC en Catalunya hasta el 3,1% en marzo derivada del conflicto en Oriente Medio, y ha considerado que la inflación se está produciendo de forma clara en el ámbito energético, aunque "de momento no se está trasladando al conjunto de la cesta de la compra".

El sindicato ha destacado el impacto del conflicto bélico en Oriente Medio, señalando que "cuanto más se alargue el conflicto, mayor será este impacto en la estructura general de precios", y ha asegurado que esta crisis no la pueden pagar las personas trabajadoras, informa en un comunicado este martes.

Asimismo, ha instado a los poderes públicos a vigilar que las medidas que se están desplegando para reducir el impacto inflacionario no aumenten los beneficios empresariales "en lugar de servir para limitar el impacto de precios para las personas trabajadoras y el tejido productivo".