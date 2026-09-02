CC.OO. de Catalunya pide reforzar el SOC ante el impacto del proceso de regularización

Archivo - Varios operarios trabajan en una zona en obras, a 8 de abril de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El valor medio de la vivienda, nueva y usada, en España ha subido entre enero y marzo de este año solo un 0,1% respecto al último trimestre d - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha subrayado la importancia de reforzar el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ante el impacto del proceso de regularización y ha reclamado a la Generalitat "que se anticipe a esta situación" y garantice los recursos humanos y económicos necesarios, en un comunicado este miércoles.

Ha valorado así las cifras de paro en Catalunya, que ha subido en 14.594 personas en agosto en Catalunya (+4,63%), tras aumentar un 2,51% el mes anterior, situando el número total de desempleados en 329.468, según ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

"La incorporación de nuevas personas a los servicios públicos de empleo generará una mayor demanda de orientación, formación y acompañamiento laboral en los próximos meses. CC.OO. reclama a la Generalitat que se anticipe a esta situación", afirma el sindicato.