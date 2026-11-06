CC.OO. de Catalunya ve "descompensados" los servicios mínimos marcados por el Govern

Archivo - Varias personas con banderas de CCOO despliegan una pancarta con el lema 'Vaga general' en la sede del sindicato durante una manifestación por los servicios sociales, a 7 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha afirmado que los servicios mínimos decretados por el Govern para la huelga general del 11 de noviembre están "descompensados" en algunos sectores, ya que mientras en algunos sí que se reflejará el paro en otros no lo hará de forma suficiente.

Lo han expresado este viernes en un comunicado en respuesta a la orden publicada por el Govern este jueves en la que establece los servicios esenciales que se deben prestar en Catalunya durante la huelga.

El sindicato ha dicho que el caso más "flagrante" es el del sector social, en el que afirma que se han establecido unos servicios mínimos del 85%, y ha criticado que "no tiene sentido que en un día de huelga se establezcan unos servicios mínimos que superan la plantilla que trabaja en el sector los fines de semana y festivos".

Ha añadido que tampoco es "pertinente" decretar servicios mínimos en la seguridad privada, ya que no reúne los requisitos para ser considerada un servicio esencial.

CC.OO. de Catalunya también ha recordado a las patronales y empresas que estos servicios mínimos los decreta el Govern y las compañías no pueden dirigirse unilateralmente a sus plantillas para definirlos, y ha afirmado que denunciarán todos los casos de este tipo que detecten.