CCOO Catalunya ve un "elevado peso de la estacionalidad" en el mercado de trabajo

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Catalunya ha afirmado que existe un "elevado peso de la estacionalidad en el tejido productivo" del territorio, lo que provoca importantes movimientos en el volumen de empleo tanto en el inicio como el final de las temporadas con un carácter estacional como es la temporada navideña.

"Por este motivo, enero acostumbra a ser un mes negativo" para la ocupación, al finalizar la campaña de Navidad, y este año no ha sido una excepción", ha explicado el sindicato en un comunicado este martes en reacción a las cifras del paro publicadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que indican que el paro sube en 1.978 personas en enero en Catalunya (+0,61%).

El sindicato ha indicado que, en su variación interanual, el paro ha disminuido "con fuerza", con 11.425 personas desocupadas menos respecto al mismo mes de hace un año (-3,39%), por lo que ha explicado el aumento intermensual del paro "como consecuencia fundamental de la finalización de estas actividades relacionadas con la campaña de Navidad".

Ante este escenario, CCOO de Catalunya ha instado a aprovechar el crecimiento del empleo obtenido gracias al crecimiento económico, que ha explicado que se da por la demanda interna y "que se alimenta principalmente por el consumo de los hogares, favorecido precisamente por la robustez del mercado de trabajo", ha dicho.

También ha resaltado la necesidad de impulsar políticas relacionadas con la orientación y la formación de las personas que buscan trabajo, y mejorar así "el encaje entre oferta y demanda del mercado de trabajo".